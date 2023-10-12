الحكومة الكينية تنهي ترتيبات تبادل الأطباء مع كوبا

أكدت الحكومة الكينية، أنها لن تجدد اتفاقية توظيف أطباء كوبيين في نيروبي، وكانت الاتفاقية مدتها 6 سنوات.

ويسافر الأطباء من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلي كوبا لتلقي تدريب متخصص،ولم يحظ البرنامج بشعبية لدى نقابة الأطباء الرئيسية في كينيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الأطباء الكوبيين حصلوا على أكثر من ضعف متوسط الراتب الذي يتقاضاه نظرائهم الكينيين.

وجادل المنتقدون بأنه من الأفضل إنفاق الأموال على البنية التحتية الطبية في كينيا وعلى أطبائها.

أعلن وزير الصحة ناكوميتشا وافولا، نهاية اتفاق كوبا في اجتماع مع العاملين في مجال الصحة في العاصمة نيروبي، وقد قوبل بالتصفيق والهتافات "نعم، نعم!"

وقال وافولا، إن الوزارة ستضمن أن العاملين في مجال الصحة في البلاد "تم الاعتناء به جيدًا."



وبموجب الاتفاق الموقع في عام 2017، تم إرسال 50 كينيًا إلى كوبا للخضوع لتدريب متخصص، بينما تم إرسال 100 كوبي إلى المستشفيات على مستوى المقاطعات في كينيا للمساعدة في تحسين الخدمات.

وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات شديدة في ذلك الوقت من قبل المشرعين واتحاد الممارسين الطبيين والصيادلة وأطباء الأسنان الكينيين، الذين قالوا إنها كانت مضيعة للموارد عندما كانت البلاد تعاني من آلاف الأطباء والمتخصصين العاطلين عن العمل.

وأضافت النقابة، أن الأموال المستخدمة لدفع رواتب الأطباء الكوبيين المرتفعة كان من الممكن استخدامها لتوظيف أطباء كينيين أو لشراء معدات طبية للمستشفيات المحلية التي غالبًا ما تفتقر إلى المرافق والأدوية الأساسية.

وأوضحت لجنة الرواتب والأجور الكينية، أن كل طبيب كوبي كان ويتقاضى الأطباء المحليون من نفس الفئة راتبا شهريا يبلغ نحو 5300 دولار، ويتراوح ما بين 1600 و2300 دولار. كما حصل الأطباء الكوبيون على بدلات سفر وسكن أفضل.

وكثيرا ما يقوم الأطباء والممرضون في كينيا بالإضراب للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.