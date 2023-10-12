تناول جرعات عالية من "فيتامين د" يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية

في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي تناول جرعات عالية من فيتامين د إلى إضعاف العظام وإلحاق الضرر بالقلب والكلى، وتعتبر بعض الفيتامينات والمعادن حيوية عندما يتعلق الأمر بضمان عمل أجسامنا بأفضل ما في وسعها.

يمكن أن يجعلك النقص في بعض العناصر الغذائية تشعر بالضعف والتعب، بل ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، لهذا السبب، يعتمد العديد من الأشخاص على المكملات الغذائية اليومية، وغالبًا ما تكون على شكل حبوب ومع ذلك، فإن تناولها قد يشكل بعض المخاطر الصحية.

فيتامين د عنصر غذائي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة

حذر أحد الأطباء العامين من مخاطر عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د وتناول الكثير منه.

وفيتامين د هو في الأساس عنصر غذائي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة ليعمل ويحافظ على صحته. يساعد فيتامين د الجسم على استخدام الكالسيوم والفوسفور للحفاظ على عظامنا وعضلاتنا وأسناننا صحية وقوية، وتقول الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا لموقع MedicForum: "إن نقص فيتامين د، المعروف أيضًا باسم نقص فيتامين د، يمكن أن يتسبب في أن تصبح العظام ناعمة وضعيفة، مما قد يؤدي إلى تشوهها".

المصدر الرئيسي لفيتامين د هو الشمس، يرتبط نقص فيتامين د بنقص الطاقة والتعب، لذا فمن الطبيعي أن يؤدي الحصول على جرعتك اليومية من خلال التعرض لأشعة الشمس الطبيعية إلى زيادة مستويات الطاقة لديك.

ومع ذلك، في فصل الشتاء، لا تحتوي أشعة الشمس على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية لبشرتنا لإنتاج فيتامين د، في هذه الحالة، من الضروري زيادة تناول فيتامين د من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

لهذا السبب، يوصي طبيبك بتناول مكملات فيتامين د يوميًا خلال أشهر الخريف والشتاء.

تشرح زاخاروفا: "إن تناول الكثير من فيتامين د كمكمل على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في تراكم الكالسيوم في الجسم، مما قد يضعف العظام ويلحق الضرر بالقلب والكلى".

يجب ألا تتناول أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين د يوميًا. في الواقع، 10 ميكروغرام (الكمية القياسية للمكمل) كافية تمامًا، وينطبق هذا على البالغين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 17 عامًا.