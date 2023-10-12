وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة قطر بسبب طوفان الأقصى

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، التوجه غدًا الجمعة إلى "قطر" في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط بشأن الأزمة التي اندلعت يوم السبت الماضي، بعدما أطلقت المُقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

ويعتزم "بلينكن" مناقشة الجهود القطرية الأمريكية للوساطة وللإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى تل أبيب والتقى عدد من المسئولين الإسرائيليين، مُعلنًا دعمه الواضح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السبت الماضي.

ويُعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردًا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.

بايدن يُؤكد: أمريكا تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أن واشنطن تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء الأربعاء.

وقال بايدن، إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مُجددًا اليوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية مقتل ما لا يقل عن 22 أمريكيًا منذ بدء هجوم المقاومة الفلسطينية حماس.