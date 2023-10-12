المشدد 6 سنوات لشخصين تاجرا بالمواد المخدرة بأسيوط

قضت محكمة جنايات الدائرة الثالثة بأسيوط، بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة، وأسامة عبد الهادي عبد الرحمن عضو المحكمة وأمانة خميس. محمود. و محمد العربي

وقائع القضية رقم 5452 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أبنوب

تعود وقائع القضية رقم 5452 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أبنوب، بسبب تلقي النقيب رامي حبيب رزق معاون رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب بلاغًا بأن المتهم "إسلام أ. م." و"أحمد ش. م."، بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائهما بمركز ابنوب.

وبتقنين الإجراءات، قاد النقيب رامي حبيب رزق، معاون رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، قوة من الشرطة السرية ركزت على مكان تواجد المتهم في أحد الشوارع الجانبية لمدينة أبنوب. وتمكنت القوة من إلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 41 أمبول بلاستيكية شفافة تحتوي على مادة الهيروين المخدرة. كما تم العثور عليهما بحوزته حوالي 34 قطعة من مادة الحشيش المخدر.

وبمواجهتهم بنتائج التفتيش اعترفوا بحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.