"رجال صنعوا النصر" ضمن احتفالات ثقافة الفيوم باليوبيل الذهبي

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

“بطل الحرب والسلام” محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، أقامت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، محاضرة بعنوان "بطل الحرب والسلام"، تحدث خلالها القاص عويس معوض، عن الخطة الاستراتيجية للجيش المصري لتحقيق النصر عقب هزيمة حرب ١٩٦٧، كما تناول فكرة تحطيم خط بارليف وعبور القناة، وبسالة الجندي المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، ليختتم حديثه بمناقشة الدروس المستفادة منها، مع طلاب مدرسة السلام الإبتدائية، تلى ذلك فقرة مسرح عرائس إشراف نعمة رجب أخصائي ثقافة الطفل، وورشة لتعليم كتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية تدريب مروة محمود.

وفي سياق متصل عقد نادي أدب البادية لقاء أدبيا بعنوان ''رجال صنعوا النصر''، بالوحدة المحلية بقرية الحجر مركز أطسا، بمشاركة الشعراء عصام ياسين، سيد عبد السلام، عيد مؤمن أبو سيدير، قدموا خلالها مجموعة من القصائد الوطنية منها أم الدنيا مصر، المتاهة ، وخط أحمر.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقامت مكتبة الطفل والشباب بطامية، محاضرة بعنوان "الحفاظ على البيئة من تعاليم الإسلام"، تحدث خلالها الشيخ أحمد عبد الله - أمين عام لجنة الفتوى بالفيوم، عن أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، مشيرا إلى مخاطر الإضرار بها، وموضحا جهود الدولة في الحفاظ عليها.

هذا وقد شهد قصر ثقافة الفيوم، عرض الفيلم الدرامي الأمريكي The Tragedy of Macbeth، تلاة ندوة نقدية لمناقشة أحداث الفيلم، أدارها الشاعر أسامة سند، والمفكر عصام الزهيري، الذي أشاد خلالها باختيار الفيلم الذي يتناول مأساة ماكبث ويناقش الأبعاد النفسية للقضايا الإنسانية. من جانبه أشاد الروائي محمد جمال الدين بالسيناريو والإخراج في الفيلم، من خلال تسليط الضوء على مشاهد الحروب، والصراعات بين الخير والشر. واختتم الكاتب سامي حنا اللقاء بالتأكيد على عظمة أعمال الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، وكتاباته التي تدعو إلى السلام، الخير، الجمال، والفضيلة.