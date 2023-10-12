أمن أسيوط يضبط 42 قطعة سلاح و6 قضايا اتجار بالمخدرات

نفذ ضباط مديرية أمن أسيوط، حملات أمنية لضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وشملت الحملات العديد من أقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن أسيوط، حيث أسفرت جهودها عن نتائج إيجابية بضبط 36 قضية أسلحة نارية، بإجمالي 42 قطعة سلاح مكونة من 16 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش، و15 فردا محليا وعدة أعيرة نارية من عيارات مختلفة بحوزة 36 متهما، منهم 27 شخصا.

المعلومات الجنائية



ضبط 6 قضايا “اتجار” للمواد المخدرة، تم خلالها ضبط كمية من المواد المخدرة والحبوب المتنوعة بحوزة 9 متهمين، 7 منهم يحملون معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 253 حكما قضائيا متنوعا

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والحملات الأمنية مستمرة.