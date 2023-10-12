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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اللواء محمد قابيل.. رحيل بطل أكتوبر في شهر النصر "بروفايل"

اللواء محمد عبدالعزيز
اللواء محمد عبدالعزيز قابيل

اللواء محمد عبدالعزيز قابيل، واحد من أبطال حرب أكتوبر 1973، وقائد الفرقة الرابعة المدرعة بـ نصر أكتوبر والحاصل على وسام نجمة الشرف العسكرية، رحل اليوم عن عالمنا تاركا خلفه تاريخًا مشرفًا سوف تذكره الأجيال إلى الأبد.

 

في السطور التالية معلومات عن الراحل البطل محمد عبدالعزيز قابيل:

 

ولد في يوم 14 مارس 1927 بقرية العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية، والتحق بالتعليم حتى مدرسة الزقازيق الثانوية.

 

عشق كرة القدم، وكان من المشاركين مع فريق كرة القدم في دوري المدارس. 

 

والتحق بالنادي الأهلي، ثم انتقل إلى النادي الزمالك.

 

التحق بالكلية الحربية بسلاح المدرعات وتخرج منها يوم 11 فبراير 1952.

 

اعتزل كرة القدم في عام 54 وتفرغ للعمل العسكري بالكامل.

 

شارك  في حرب 67  كقائد كتيبة دبابات اللواء الثالث مدرع بالفرقة الرابعة.

 

عام 69 تولى قيادة  اللواء 22 المدرع ثم تولى الفرقة الرابعة المدرعة من عام 71 واستمر فيها حتى عام 75.

 

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