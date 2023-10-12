تعليق ناري من البيت الأبيض على مدح ترامب لـ"حزب الله"

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض "أندرو بيتس"، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، التي وصف فيها حزب الله بأنه "ذكي" وانتقد فيها وزير الدفاع الإسرائيلي "خطيرة وغير سوية"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وقال بيتس: "لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أمريكي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران، ويصفها بأنها ذكية".

ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، قال في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا، الأربعاء، إن حزب الله "ذكي للغاية"، ووصف وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "أحمق".

كما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة حماس مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل في إسرائيل.

وقال ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، لشبكة "فوكس نيوز"، إن نتنياهو "تضرر بشدة" من الهجوم.

وأضاف: "لم يكن مستعدا. لم يكن مستعدا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين".

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني ​​الإسرائيلي، وأشار إلى "بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي".

وأردف: "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران".

ترامب يُؤكد: هدفي العودة لرئاسة أمريكا وليس رئاسة مجلس النواب

أكد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أنه ليس لديه أي طموحات لرئاسة مجلس النواب، مُشددًا أن تركيزه حاليًا مُنصب على العودة للبيت الأبيض، وأنه مُستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء.

جاء تصريح ترامب بعدما رشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونغرس الأمريكي رئيس البلاد سابقا ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، الذي أصبح شاغرا يوم أمس الثلاثاء بعد الإطاحة بكيفن مكارثي.