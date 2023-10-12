وقف إزالة عقار دون ترخيص بالإسماعيلية

تمكنت الوحدة المحلية لحيِّ ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، من وقف تنفيذ محاولة بناء دون ترخيص عبارة عن سور مبني لغلقه شارع على مساحة 75 مترًا، بطريق بورسعيد منطقة حي العبور، وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.

قامت الحملة بوقف تنفيذ لحالة هدم عقار مكون من 3 أدوار دون ترخيص للإزالة، بشارع 207 منطقة حي السلام، وتم التحفظ على معدات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للوحدات المحلية كافة، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، وحالات الإزالة بغير ترخيص.