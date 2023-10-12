التشكيل الرسمي .. محمد صلاح يقود المنتخب الوطني في ودية زامبيا

أعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة زامبيا الودية التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، والتي تأتي على هامش معسكر الفراعنة الجاري فعالياته هناك.

ويمثل المنتخب الوطني في اللقاء كلٌ من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.



يتولي عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، رئاسة بعثة المنتخب الوطني المتواجدة بدولة الإمارات، بالإضافة إلى تواجد حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

انطلق لمعسكر منتخب الفراعنة فعالياته بداية من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.



وتأتي قائمة المنتخب الوطني في المعسكر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.