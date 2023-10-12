وفاة شخص وإصابة آخر في مشاجرة بديروط

استمرارًا لحوادث العنف في مركز ديروط بمحافظة أسيوط وقعت مشاجرة في قرية العوامر أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد شريف الخربوطلي، مأمور مركز شرطة ديروط، حيث تبين أنه تم تبادل إطلاق النار بين الطرفين وإصابة أحدهما بجراح خطيرة.

تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لبدء التحقيقات اللازمة في الحادثة

وباشرت قوات الشرطة فور ورود البلاغ بالتوجه إلى موقع الحادث، حيث حضر رئيس مباحث ديروط محمد قرشى للتحقيق في الواقعة. تم إقامة حاجز أمني أمام منزل الشخصين المتورطين وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى ديروط العام، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لبدء التحقيقات اللازمة في الحادثة.