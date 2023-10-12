فاعليات تدريبات مركز الإبداع مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل

تستمر تدريبات مركز الإبداع بجنوب سيناء، «مكتب قادرون باختلاف » بمركز شباب الساحل تدريباته الرياضيه وألعاب ترفيهية لأعضاء المركز.

تأتى هذه الأنشطة تنفيذاً لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة، وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى يؤكد دائمًا ضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.

تانى هذه الفعاليات تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهات الأستاذ محمد فتحي وكيل الوزارة ومتابعة الأستاذ أحمد عبدالعزيز وكيل المديرية.

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