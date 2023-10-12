مدير تعليم نجع حمادي يتابع انتظام الدراسة بمدرسة النقراشي الابتدائية

تابع أبوالوفاء عبدالسلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الخميس، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة النقراشي الابتدائية بنجع حمادي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس.

هنأ مدير عام الإدارة، منال عبدالجواد مدير المدرسة، وهيئة المعلمين والعاملين والتلاميذ، ببدء العام الدراسي الجديد، والاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكري المولد النبوي الشريف.

تفقَّد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية، للاطمئنان على انتظام التلاميذ داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، مشددًّا على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية، ومحافظة قنا، في واجهة المدرسة، و تجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي الطالبات.

ونبَّه الدردير، على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي، وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية، وإحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ، مؤكدًا ضرورة رصد الغياب اليومي، ومتابعة الإشراف على الفناء، والأدوار، ونظافة دورات المياه والمباني المدرسية، والتخلص الآمن من المخلفات والرواكد.