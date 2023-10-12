كلاسيكيات مصرية وعالمية بالأوبرا.. السبت

تواصل دار الأوبرا سلسلة السيمفونيات التي تقدمها أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو الإيطالى چيوڤاني بومبيو ومشاركة كل من عازفة البيانو نغماية صفوت والمغنيين السوبرانو داليا فاروق.

عازفو أوركسترا القاهرة

بجانب التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تدريب مايا چيڤينريا وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 14 أكتوبر على المسرح الكبير.

برنامج أوركسترا القاهرة السيمفوني

يأتي البرنامج بمختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية منها الكونشيرتو الثانى للبيانو والأوركسترا لـ شوستاكوڤيتش، الأجراس لـ راخمانينوف وافتتاحية إيزيس لـ أبوبكر خيرت.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلسلة من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.