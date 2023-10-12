الأكاديمية الوطنية للتدريب: برنامج المرأة تقود يهدف إلى تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا

أكد اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، حيث يفتح البرنامج آفاقاً من التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التعريفية التى نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبري بمبني إدارة جامعة الفيوم، وشهدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، واللواء إيهاب حامد.

وشارك في فعاليات الندوة التعريفية، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحشد كبير من السيدات.

المرأة تقتحم العمل الإدارى والقيادى

وفي كلمته أكد محافظ الفيوم أن المرأة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة للجمهورية الجديدة، استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.

وثمن المحافظ، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كل المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وأكد "الأنصاري"، أن الدولة المصرية في شكلها الجديد، تولي اهتماماً بالغاً وعناية فائقة بالمرأة المصرية، فلأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا العدد من الوزيرات في الجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أُصدرت حفاظاً على حقوق المرأة.

وناشد محافظ الفيوم، كل السيدات المشاركات في فعاليات الندوة، بضرورة التقديم وتسجيل أسمائهن وبياناتهن ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف المرأة المصرية من كل القطاعات "الحكومي والعام والخاص ورائدات الأعمال"، لافتاً إلى أن الاختيارات تتم وفق القدرات والإمكانيات التي يتمتعن بها السيدات المتقدمات، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي، سيتم تكريم المشاركات واختيار المجموعة المتميزة منهن للعمل بديوان عام المحافظة.

وفي ختام كلمته، قدم محافظ الفيوم الشكر لرئيس جامعة الفيوم وكل العاملين بها، مؤكداً أن فريق العمل بالمحافظة والجامعة بينهما ترابط وثيق ويعملان معاً من أجل تنمية المحافظة وتحقيق نهضتها المنشودة، كما قدم الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع القائمين على منظومة العمل بها.

ومن جانبه، رحب رئيس جامعة الفيوم، بالمحافظ، ومستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، وجميع الحضور، في رحاب الجامعة، معرباً عن سعادته، لاستضافة جامعة الفيوم فعاليات الندوة التعريفية للبرنامج التدريبي "المرأة تقود في محافظات مصر"، مشيراً إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب لديها العديد من البرامج المهمة والمتنوعة لتأهيل المرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً ودخولها سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الأكاديمية توفر كذلك العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، التي تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية، آمالاً بأن تحقق تلك الندوة والبرنامج التدريبي، الأهداف المرجوة، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع السيدات المستهدفات، متمنياً التوفيق للجميع.

وأعرب اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، عن سعادته البالغة لحفاوة الاستقبال من قبل محافظ الفيوم ورئيس الجامعة، ونقل للحضور تحيات الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تضع نصب أعينها بناء الإنسان، والعمل على كل ما يُسهم في الارتقاء به، من خلال إعداده الإعداد الجيد بواسطة البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل كل العلوم والتخصصات، لافتاً إلى أنه ليس بخافٍ عن الجميع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ظل رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عمليات التنمية والبناء.

وكشف مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتاهيل للقيادة، الذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، حيث تم تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة والإدارة الحديثة، كما تستهدف "المدرسة" المرأة المصرية العاملة وغير العاملة في القطاعين العام والخاص، سواء كانت مقيمة داخل مصر أو خارجها، بدءاً من سن 22 عاماً حتى 50 عاماً، لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهارتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية.

وخلال فعاليات الندوة، قدمت نانسي عصام من قسم التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، عرض توضيحي وشرح تفصيلي، حول القرار الجمهوري لإنشاء الأكاديمية، ودورها وأنشطتها المختلفة، والبرامج التدريبية التي تقدمها لتأهيل الشباب والمرأة وكل الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.

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