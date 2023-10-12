تريزيجية يدعم القضية الفلسطينية

عبر محمود حسن تريزيجية المصري المحترف بصفوف نادي طرابزون سبور التركي عن كامل دعمه للقضية الفلسطينية بعد تعرض الأخير لهجمات شرسه من الكيان الصهيوني.

ونشر تريزيجية، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلًا: ألا إن نصر الله قريب".

الحساب الرسمي لـ محمود تريزيجية عبر إنستجرام

وشن الكيان الصهيوني حربا شرسة على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد تعرضه لهجمات نفذتها حركة حماس.

طرابزون يحدد مطالبه لرحيل تريزيجيه

وحدد نادي طرابزون سبور مطالبه للموافقة على رحيل النجم المصري في الميركاتو الصيفي الحالي، وطلب الفريق التركي الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو مقابل التفريط في خدمات اللاعب.

موقف طرابزون من رحيل تريزيجية

يرغب الفريق التركي في الإبقاء على تريزيجيه في الفترة المقبله، لكن رغبة اللاعب من البقاء أو الرحيل ستحسم الموقف بشكل نهائي، وفي حالة رحيل المصري يتعاقد النادي مع بديل جديد في مركز الجناح.