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جرائمهم طالت الطير والشجر والحجر.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)
الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تريزيجية يدعم القضية الفلسطينية

تريزيجية
تريزيجية

عبر محمود حسن تريزيجية المصري المحترف بصفوف نادي طرابزون سبور التركي عن كامل دعمه للقضية الفلسطينية بعد تعرض الأخير لهجمات شرسه من الكيان الصهيوني.

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تريزيجيه يعلق على عودة النني لـ منتخب مصر

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مصطفى محمد و النني ينضمان إلى معسكر منتخب مصر اليوم

ونشر تريزيجية، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلًا: ألا إن نصر الله قريب".

الحساب الرسمي لـ محمود تريزيجية عبر إنستجرام 

 وشن الكيان الصهيوني حربا شرسة على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد تعرضه لهجمات نفذتها حركة حماس.

طرابزون يحدد مطالبه لرحيل تريزيجيه

وحدد نادي طرابزون سبور مطالبه للموافقة على رحيل النجم المصري في الميركاتو الصيفي الحالي، وطلب الفريق التركي الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو مقابل التفريط في خدمات اللاعب.

موقف طرابزون من رحيل تريزيجية
يرغب الفريق التركي في الإبقاء على تريزيجيه في الفترة المقبله، لكن رغبة اللاعب من البقاء أو الرحيل ستحسم الموقف بشكل نهائي، وفي حالة رحيل المصري يتعاقد النادي مع بديل جديد في مركز الجناح.

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