مشروع مسار نقل مياه الصرف لحل أزمة ثبات حصة النيل

في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة، وضعت القيادة السياسية عدد الخطط والمشروعات القومية لتلبية احتياجات الدولة من المياه في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل، ومن أبرز المشروعات المائية، مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي.

انطلقت الدولة في مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج، بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة بطاقة (6 ملايين متر مكعب / يوم) لتنمية وزراعة أراضي جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة.

تلبية احتياجات مصر من المياه

في ضوء الزيادة السكانية المتوالية التي تتطلب زيادة الرقعة الزراعية لتلبية الإحتياجات مع ثبات حصة مصر من مياه النيل، الأمر الذي يتطلب معه إنشاء المسار الخاص بنقل 6 مليون متر مكعب يوم من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج، بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية لتنمية و زراعة أراضي جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة، وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة لعمل تنمية شاملة جنوب الضبعة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لری وزراعة مليون فدان.

محطة الحمام

ويعمل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، وتصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٥٨%.

المشروع يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم، وهو عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر.

يستهدف المشروع إعادة تدوير المياه عدة مرات، وإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، لترشيد المياه فى مصر.