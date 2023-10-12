سرطان الرئة أخطر أنواع السرطانات.. دراسة جديدة توضح

يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة، إلى جانب أمراض أخرى مثل الخرف وأمراض القلب، وهناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم ومع ذلك، فقد ثبت أن نوعا واحدا من السرطان أكثر فتكا من غيره ويمثل سرطان الرئة 21 بالمائة من جميع وفيات السرطان، وفقاً لإحصائيات الوفيات العالمية.

يتسبب سرطان الرئة في فقدان سنوات من الحياة أكثر من أي شكل آخر من أشكال المرض.

كشفت دراسة جديدة عن أنواع السرطان التي تحرم المرضى أكثر من غيرها من حيث سنوات الحياة مع أحبائهم بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن السرطان يسرق مليوني سنة من الحياة كل عام - بناءً على متوسط العمر المتوقع.

ووجدت الدراسة أنه خلال تلك المليوني سنة، بلغت وفيات سرطان الرئة 500 ألف سنة وكان سرطان الأمعاء هو التالي، وسرطان الثدي أودى بحياة 197 ألف سنة.

وتلا ذلك 127 ألف سنة لسرطان البنكرياس و114 ألف سنة لسرطان المريء ونظرت الدراسة في الفترتين 1988 و1992 وقارنت متوسط سنوات العمر السنوية المفقودة مع الفترة من 2013 إلى 2017.

وقال طبيب الأورام أندريه فوروبيوف لـ MedicForum، يسمح لنا هذا التحليل برؤية تأثير السرطان على المرضى وأسرهم، والوقت الثمين الذي يضيع نتيجة لذلك، وإن قياس سنوات العمر الضائعة على مدى فترة 30 عامًا يوفر رؤية جديدة حول المجالات التي نجحت فيها السياسات الصحية والتقدم العلاجي ويحدد المجالات التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود.

وإن مثل هذه الأبحاث تساعد قادة الرعاية الصحية والسياسات على اتخاذ قرارات أفضل للمرضى وأحبائهم، كما يعلق عالم الأورام فوروبييف على الدراسة.

ويُعتقد أن حوالي 80% من حالات سرطان الرئة يمكن الوقاية منها، و72% منها تتعلق بالتدخين كما أن التعرض لتلوث الهواء والمواد مثل الأسبستوس والسيليكا يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض.

أعراض سرطان الرئة

السعال الجديد أو السعال في أغلب الأحيان

لاهث، لا مشكلة في فعل ما فعلته من قبل

السعال مع البلغم الدموي

ألم في الصدر أو الكتف

التهابات الصدر التي تستمر في العودة، أو التهاب الصدر الذي لا يتحسن

فقدان الشهية

الشعور بالتعب بشكل مستمر

خسارة الوزن.

زتشمل الأعراض الأقل شيوعًا تورم الأصابع والأظافر، المعروف باسم الأصابع المضربة ويمكن أن يسبب أيضًا ألمًا وتورمًا في المفاصل.