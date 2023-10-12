ذكرت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، أن جمعية الوفاء لمصر تنظم حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينين بجامعة القاهرة “القصرالعيني”.

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانب من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني

ودعت وزارة الخارجية، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.