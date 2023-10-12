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جرائمهم طالت الطير والشجر والحجر.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري (فيديو)

فلسطين
فلسطين

قال السفيررخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ضرب المدنيين والمناطق المدنية وقتل النساء وكبار السن والأطفال في غزة، يسيء لإسرائيل أكثر ما يحقق لها أهدافا.

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الدولة الفلسطينية

وأكد “حسن” خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تعيش بأمان لأنها تنكر حق الدولة الفلسطينية في أرضها، مؤكدًا أن إسرائيل أصيبت بضربة قاسمة في أمنها.

 الشعب الفليسطيني

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يمكن القضاء على الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الأخوة الفلسطين أشقاء للمصرين ولهم حقوق عليهم.
 

الجريدة الورقية