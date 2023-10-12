القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري (فيديو)

قال السفيررخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ضرب المدنيين والمناطق المدنية وقتل النساء وكبار السن والأطفال في غزة، يسيء لإسرائيل أكثر ما يحقق لها أهدافا.

الدولة الفلسطينية

وأكد “حسن” خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تعيش بأمان لأنها تنكر حق الدولة الفلسطينية في أرضها، مؤكدًا أن إسرائيل أصيبت بضربة قاسمة في أمنها.

الشعب الفليسطيني

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يمكن القضاء على الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الأخوة الفلسطين أشقاء للمصرين ولهم حقوق عليهم.

