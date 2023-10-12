تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة كهرباء الإسماعيلية اليوم ضمن مواجهات الجولة الأولى في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

علي محمد - عمرو زعفان - الحسيني طه - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط

أحمد سعد (بلحة) -أحمد طارق - محمد عبدالله - محمد حسن.

الهجوم :

محمد أنور (الليمبي) - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

سعيد فتحي - أحمد عصام - أحمد سعيد - مصطفى بهاء - إيهاب يوسف - مصطفى إبراهيم - محمد جمعة - محمود مرسي - محمد عادل.