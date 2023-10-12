شرب السوائل أكثر الطرق أمانًا لخفض الحمى بدون أدوية

لا داعي للاستعجال في تخفيف الحمى الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة بالأدوية؛ يمكنك استخدام طرق أكثر أمانًا.

أشارت الدكتورة أليكسي زيتو إلى أن ارتفاع درجة الحرارة الذي يحدث أثناء الإصابة بمرض معدي يدل على صراع الجهاز المناعي مع حامل المرض، وإذا أصابتك حمى مفاجئة، فلا تتعجل في تناول الدواء.

وقالت الأخصائية في مقابلة مع دكتور بيتر إن هذا يعني أنك تخاطر بمنع الجسم من القتال من تلقاء نفسه.

وأضافت أن المرضى يجب أن يتحملوا الحمى إلى حد ما والمهم للتعافي هو أن الشخص يجب أن يرتاح وينام كثيرًا إلى ذلك، أضاف الطبيب، أن هناك طرقًا آمنة لتقليل الحمى بدون أدوية.

ووصفت شرب السوائل بأنه إحدى الطرق الآمنة لخفض الحمى بدون أدوية، ومن الأفضل شرب الشاي الدافئ أو المرق أو الماء المغلي أو العصائر الطبيعية، خذ رشفات صغيرة واحتفظ بكوب أو إبريق من السائل بجوار سريرك حتى تتمكن دائمًا من الوصول إلى المشروب.

يمكنك أيضًا اللجوء إلى الكمادات الباردة، وذلك باستخدامها كل ثلاث ساعات، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الهواء الداخلي البارد على التعامل مع الحرارة، لذلك يجب عليك فتح النوافذ بشكل دوري.

في كثير من الحالات، تساعد هذه الأساليب البسيطة ولكن التي تم اختبارها عبر الزمن الشخص المريض على الشعور بالتحسن ومع ذلك، إذا استمرت الحمى والانزعاج، أو ارتفعت درجة الحرارة إلى مستويات عالية جدًا (أكثر من 39 درجة)، فستكون هناك حاجة للأدوية.

وإذا لم تساعد الكمادات والنوم، تناول أدوية خافضة للحرارة. وشدد الطبيب على أن "لا تسيء معاملتهم واتبع التعليمات دائمًا.