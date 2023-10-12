الإبادة الجماعية في رواند| استئناف المحاكمة في بروكسل مع اثنان من المتهمين

استؤنفت محكمة في بروكسل، محاكمة اثنان من مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية في رواندا ، أحدهما لم يحضر، بسبب مرضه وبلوغه 76 عامًا.

أفاد رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أن الجلسة يمكن أن تستمر لأن محاميه المتغيب وافق علي تمثيله، حيث أنه يعاني من مرض ويجب أن يبقى في المستشفى لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

وقال رئيس المحكمة، إنه أمر بإجراء فحوصات طبية للرجل السبعيني، لتأكد من قدرته لحضور الجلسة أم لا، مؤكدًا بأنه تلقي رسائل من المريض.

وجاء مضمون الرسالة، أن باسابوسي تم إدخاله أيضًا إلى المستشفى بسبب عدوى جلدية، ربما نتيجة لمرض السكري، ويحتاج إلى رعاية في المستشفى لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية في رواندا

يعد المتهم بيير باسابوسي، الذى يبلغ من العمر 76 عامًا، وسيرافين تواهيروا، يبلغ من العمر 65 عاماً، وهما روانديان قريبان من الزوجين الرئاسيين السابقين هابياريمانا ،اللذين لجأا إلى بلجيكا، متهمان بإرتكاب جرائم حرب و إبادة جماعية.

يعاني باسابوسي من اضطرابات الخرف، منذ عدة سنوات ومن وجهة نظر الطب النفسي العصبي، يبدو أن حالته تدهورت أكثر، منذ التقييم الأخير في عام 2021، وفقا للتقرير الطبي،.

و يعاني أيضًا من فقدان الذاكرة الجزئي، و"اضطرابات في معالجة المعلومات وبعض الارتباك المكاني والزماني، كما جاء في النص الموقع من قبل طبيب نفسي.

فالتواهيروا متهم بقيادة ميليشيا إنتراهاموي (متطرفي الهوتو) في كيجالي والتي كانت مسؤولة عن عشرات جرائم القتل في الفترة من إبريل إلى يوليو 1994.

كما أنه متهم بارتكاب عشرات حالات اغتصاب لنساء من التوتسي.

ومن جانبه، اتهم بيير باسابوسي، وهو جندي سابق تحول إلى رجل أعمال ثري، بتزويد رجال الطواهيروا بالمال والسلاح.

كان باسابوسي عضوًا سابقًا في الحرس الرئاسي في السبعينيات، وكان أيضًا أحد المساهمين في راديو وتلفزيون ليبر دي ميل كولينز، المشهور ببثه دعوات لقتل التوتسي أثناء الإبادة الجماعية.

ووفقا للأمم المتحدة، في الفترة ما بين أبريل ويوليو 1994، قُتل ما لا يقل عن 800 ألف شخص في الإبادة الجماعية، معظمهم من التوتسي ولكن أيضًا من الهوتو المعتدلين.

هذه هي المحاكمة السادسة في بلجيكا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للتوتسي التي ارتكبت في رواندا بين أبريل ويوليو 1994.