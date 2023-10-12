ضبط 1935 مخالفة مرورية متنوعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم

التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم ضبط (6) قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط (3) قضايا وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1935) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (263) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (76692) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: (17418) مخالفة تجاوز السرعة المقررة (903) مخالفات السير بدون تراخيص.



وتم ضبط (26) مخالفة موقف عشوائى (2167) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و(7) مخالفات شروط التراخيص و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 280 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح نارى

كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (280) قضية مخدرات، (156) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83077) حكما قضائيا متنوعا.



وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (280) قضية مواد مخدرة بإجمالى (321) متهم .

