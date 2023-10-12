تحرير 218 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (218) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة

لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميه كبيره من الدواجن المذبوحة خارج المجازر لطرحها بالمحل عمله فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المحل على (738 كيلو جرام "دواجن - شاورما –كفته") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير

مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من من ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ عدد و46 حكما قضائيا جزئيا، مستأنف فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 31 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وكفالات مالية يأتي هذا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم.



و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية : ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو)لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى ، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية.