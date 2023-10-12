عبدالرحمن العبود يعود للمشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية

عاد عبدالرحمن العبود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد فترة طويلة من الغياب عن كتيبة النمور بسبب قرارات فنية للمدرب نونو سانتو.

وقال هتان النجار في تصريحاته عبر سناب شات: " تقارير إيجابيه عن اللاعب عبدالرحمن العبود بشان انضباطيته والتزامه الكامل بالبرنامج المعد له وفي انتظار قرار نونو سانتو بمشاركته في التدريبات الجماعية ".

حقيقة رحيل عبدالرزاق حمدالله عن الاتحاد

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن طلب النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الرحيل عن صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل بسبب عدم شعوره بالارتياح داخل النادي.

وذكرت صحيفة سبورت السعودية في تقرير لها اليوم أن الأنباء التي ترددت حول رغبة حمدالله في الرحيل عن الاتحاد لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.

وشددت الصحيفة أن اللاعب سعيد بتواجده ضمن كتيبة النمور، ومتمسك بالاستمرار خاصة بعد تألقه في الفترة الأخيرة وتقديم مستوى جيد ببطولة الدوري، وتوفير الإدارة لجميع مطالب اللاعبين.