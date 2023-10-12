سايتك العالمية تقدم البرامج المدمجة لصناعة السيارات من مراكزها المصرية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة "سايتك سولوشينز -SEITech Solutions" المتخصصة في تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية، خلال جولته بالقرية الذكية.

تفقد رئيس الوزراء منظومة العمل بالشركة، وأدار حوارات مع المهندسين العاملين بالشركة للتعرف على الأنظمة التي يتم تطويرها فيما يخص صناعة السيارات، والتجارب التي يتم تنفيذها على تلك الأنظمة المتطورة.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح شادي زهران، المدير العام لفرع الشركة بمصر، الذي أوضح أن الشركة تقدم خدماتها لقطاع الصناعة والسيارات من خلال 3 مراكز أحدها بالمقر الرئيس في مدينة شتوتجارت الألمانية، ومركزين في مصر أحدهما بالقرية الذكية وآخر في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتعاون مع شركة Hella المتخصصة في مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات، وقامت بإنشاء مركز لتطوير البرمجيات، يعمل به أفضل الكوادر المصرية.