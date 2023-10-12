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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد المؤتمر الصحفي لـ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقى القاهرة الدولي
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، موعد المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل دورته القادمة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي.

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ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ينعى محمد بطاوي

 ومقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي يوم الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

 

ويتضمن المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، تفاصيل دورته الخامسة، إضافة إلى العروض المشاركة في الملتقى، كما مقرر أن يكشف أسماء الفنانين الذين سوف يتم تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وأعضاء لجان التحكيم.

 

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

 

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

 

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الأستاذة دكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون. 

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