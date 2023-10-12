وفاة مزارع على يد عمه في الفيوم لخلاف على قطعة أرض

لقي مزارع بالفيوم حتفه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بشومة على الرأس على يد عمه وأولاده أودت بحياته، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بعزبة السبعين التابعة لقريه العزيزية فى مركز طامية بالفيوم القى القبض على المتهمين واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفاة مزارع بشومة على الرأس

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود بلاغ من غرفة العمليات، بوفاة مزارع بشومة على الرأس بعزبة السبعين التابعه لقريه العزيزية فى دائرة المركز ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.وانتقلت قوة من الشرطة وتبين مصرع هشام. م، 28 عاما، مزارع من قرية العزيزية، متأثرا بإصابته بشومة على الرأس على يد عمه وأولاده بسبب خلافات على قطعة ارض وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان والمباحث لإجراء التحريات وتولت التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

ومن جهه أخرى أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، بعزبة الحجرية بمركز طاميه، وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بعزبة الحجرية التابعة لمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة الي مكان المشاجرة، وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تصادم

وفى حادث ثالث اليوم بالفيوم أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 اشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.