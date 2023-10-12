الأوقاف تعقد 787 ندوة عن حق الوطن بمساجد الجمهورية

تطلق وزارة الأوقاف المصرية، الأربعاء الموافق 11/10/2023م، بعد صلاة العشاء (787) ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان" احترام النظام العام"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوات بـ (58) مسجدًا، منها: مسجد صلاح الدين، ومسجد بلال بن رباح.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بـ ( 40) مسجدًا، منها: مسجد السلاب، ومسجد قباء.

مديرية أوقاف القليوبية

أقيمت ندوات بـ ( 30) مسجدًا، منها: مسجد سيدي راجح، ومسجد البنايوسي.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوات بـ ( 10) مساجد، منها: مسجد عمر بن عبدالعزيز، ومسجد إمام المرسلين.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوات بـ (23) مسجدًا، منها: مسجد ناصر، ومسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت ندوات بـ (4) مساجد، منها: مسجد الإحسان، ومسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الصحابة، ومسجد الفردوس.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد العبد، ومسجد الجديد.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوات بـ (18) مسجدًا، منها: مسجد الأفراد، ومسجد مقاصد الخير.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد نجع عبد القادر، ومسجد الشيخ ريان.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الرزاق الكريم.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد فاطمة الزهراء، ومسجد الإيمان.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوات بـ (32) مسجدًا، منها: مسجد المعهد الديني، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد المنشاوي.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد التحرير، ومسجد علي بن أبي طالب.



وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الكبير، ومسجد الشيخ زهران.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد الشهيدين، ومسجد العراقي.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوات بـ (50) مسجدًا، منها: مسجد التقوى، ومسجد الرضوان١.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوات بـ (62) مسجدًا، منها: مسجد أبو عمار، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوات بـ (39) مسجدًا، منها: مسجد الإصلاح الزراعي، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد البدور، ومسجد بالوظة الكبير.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد مصطفى محمود، ومسجد خاتم المرسلين.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوات بـ (51) مسجدًا، منها: مسجد العتيق، ومسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوات بـ (48) مسجدًا، منها: مسجد خاتم المرسلين، ومسجد المحطة.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوات بـ (42) مسجدًا، منها: مسجد التقوى، ومسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوات بـ (34) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد التقوى.