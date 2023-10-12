تفاصيل اصطدام سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام به إصابات وكسور متفرقــة بالجسم ، إثر إدعاء مصادمة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته ، وأمكــن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب فى الحادث (مقيم بمحافظة الجيزة)



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من من ضبط عامل،مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ عدد و46 حكم قضائى جزئى، مستأنف فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 31 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وكفالات مالية يأتي هذا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو)لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى ، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى ، وضبط بحوزتها (عدد 5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى).

و ضبط عاطل لقيامه بإستقلال مركبة "توك توك" ومغافلة قائدها وإلقاء مسحوق الشطة على وجهة ودفعه خارج المركبة والإستيلاء عليها كرهاً عنه وضبط بحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وأرشد عن أخرى.

و ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام سلاح أبيض ضُبط بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية مستولى عليها بمكان إخفائها.