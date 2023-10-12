تحرير ‏76692 مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (76692) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: (17418) مخالفة تجاوز السرعة المقررة (903) مخالفات السير بدون تراخيص.



وتم ضبط (26) مخالفة موقف عشوائى (2167) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و(7) مخالفات شروط التراخيص و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 280 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح نارى

كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (280) قضية مخدرات، (156) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83077) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (280) قضية مواد مخدرة بإجمالى (321) متهم ضُبط خلالها الآتى :

وضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,330 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (56,050 كيلو جرام)و كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,152 كيلو جرام)و كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 11 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (4,145 كيلو جرام)و كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,040 كيلو جرام)

وتم ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (630 جرام) و كمية من مخدر البودر وزنت (245 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام) و عدد (179) أمبول مخدر و عدد (5599) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (156 قطعة سلاح نارى بحوزة 115 متهم) .. وذلك على

النحو التالى : (21) بندقية آلية (25) بندقية خرطوش (4) طبنجات(106) فرد محلى (3168) طلقة مختلفة الأعيرة (30) خزينة متنوعة (218) قطعة سلاح أبيض فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83077) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى(349) حكم جناية (25426) حكم حبس جزئى (4484) حكم حبس مستأنف (41853) حكم غرامة.

(10965) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية ضموا (20 متهم) إرتكبوا (28) واقعة متنوعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (50) متهم فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (280) دراجة نارية مخالفة و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط (21) دراجة نارية – (3) سيارات مُبلغ بسرقتها وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21485) مخالفة مرورية متنوعةو فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الموادالمخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

