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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الأمريكي: حماس أعادت لنا ذكريات داعش

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وإن أفعالها تعيد ذكريات داعش.

 

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وجمع مؤتمر صحفي في تل أبيب ظهر الخميس، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووصف نتنياهو هجمات حماس بالـ"بربرية"، مشيرا إلى أن "حماس تمثل داعش وكما تم القضاء على داعش سنقضي على حماس".

وأضاف نتنياهو: "الأيام القادمة ستكون صعبة لكن الجانب الحضاري سينتصر".

ومن جهته، بدأ بلينكن بالحديث عن جذوره اليهودية: "وصلت إلى إسرائيل ليس كوزير خارجية أميركي فقط بل كيهودي فر أجداده من القتل".

وقال بلينكن إن بلاده لن "تقبل قتل الأطفال والمدنيين في إسرائيل من قبل حماس".

وأيد بلينكن تشبيه نتنياهو لحركة حماس بداعش قائلا: "ما قامت به حماس هو نفس أفعال داعش".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل وتقديم المساعدات التي تحتاجها.

وختم بقوله: "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه". 

 

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