تشغيل مدرسة لغات بقرية المعري جنوب قنا

أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، مدرسة سان ستيفن الخاصة للغات بقرية المعرى التابعه لمركز قوص، جنوب قنا، ضمن سلسلة مدارس "عيون مصر" .

وقال المحافظ، إن المنظومه التعليمية بمحافظة قنا شهدت طفرة غير مسبوقة، وتحسين النظام التعليمي، ورفع كفاءة المعلمين، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان .

وأثني المحافظ، بمستوى الخدمة التعليمية المقدمه للتلاميذ بمدرسة سان ستيفن الخاصة للغات باعتبارها صرح تعليمي يضاف إلي المنظومة التعليمية بمحافظة قنا.

وعبر نيافه الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص عن سعادته بدخول المدرسة للمنظومة التعليمية هذا العام، مؤكدا أن التعليم يعد قاطرة التنمية وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم وشباب قادر علي قيادة مصرنا الحبيبة إلي التقدم والرقي، مقدما شكره لمن ساهم وشارك في جعل المدرسة واقعا نسعد به جميعا وصرح تعليمي يقدم مستوي تعليمي يليق بأبناء الشعب المصري .

وحضر المحافظ ومطران قوص ونقاده والحضور، الحفل الذي نظمته إدارة المدرسة ، الذي تضمن عرض فيلم تسجيلي عن مراحل إنشاء المدرسة، والمنهج الذي يتم تطبيقه في المراحل الدراسية، بالإضافة إلي كورال لبعض الاغاني الوطنية.

مناهج الدراسة

واستمع المحافظ لشرح عن المناهج التعليمية بالمدرسة والتي تطبق منهج ماريا منتسورى بالكامل فى تدريس مرحلتى رياض الاطفال ، وهو منهج يستخدم وسائل مخصصة كادوات تعليمية تخدم مجالات اللغة والرياضيات والعلوم والجغرافيا بطريقة مميزة ، كما تطبق المدرسة نظام التوكاتسو، لتدريب الأطفال على القيادة والمبادرة وتقبل الرأى والرأي الآخر، فضلا عن الأهتمام بالبيئة المحيطة ومراعاتها، كما أن الفصول الدراسية تحتوي على شاشات تفاعلية متصلة بالانترنت وتستخدم فى الشرح وأداء المهام المختلفة بالاضافة إلى منصة إلكترونية لاداء الواجب المنزلى، وتحتوى المدرسة أيضا على معامل مجهزة للعلوم والحاسب الآلى والشبكات بالإضافة إلى العديد من الأماكن الترفيهية والكيدز اريا.

يذكر أن المدرسة تطبق منهج 2.0 الحديث الخاص بوزارة التربية والتعليم، والذي يتم تطبيقه فى المدارس الرسمية للغات واليابانية والخاصة بالاضافة إلى تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية (بعد اللغة الانجليزية)، وتتكون المدرسة من 3 مباني الاول يخدم مرحلة التعليم الاساسي (الابتدائى والاعدادى) والثانى مخصص للقسم الادارى أما الثالث فيخدم المرحلة الثانوية، وتبلغ كثافة الفصول الحالية 18 تلميذ، وتخضع المدرسة إلي إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم، ممثلة في مديرية التربية والتعليم بقنا.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ونيافه الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب معتز محمد محمود، والنائب أشرف أبو الفضل عضوا مجلس النواب، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من القيادات التنفيذية وعمد ومشايخ مركز قوص