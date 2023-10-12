بسبب قطعة أرض.. تفاصيل حدوث مشاجرة بالأقصر وضبط طرفيها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار نارى بدائرة المركز ووجود متوفـى ومُصاب .

و بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (سائقين "أحدهما مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب

وصوله للمستشفى") طرف ثان (عاطلان "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة") جميعهم مقيمين بدائرة

المركز.

وكشفت التحريات حدوث ذلك بسبب خلافات على قطعة أرض، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم البعض

بإستخدام سلاح أبيض وسلاح نارى محدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

وبالفحص تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات

لذات الخلافات .

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من من ضبط عامل،مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ عدد و46 حكم قضائى جزئى، مستأنف فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 31 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وكفالات مالية يأتي هذا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم.



و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو)لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى ، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى ، وضبط بحوزتها (عدد 5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى).

و ضبط عاطل لقيامه بإستقلال مركبة "توك توك" ومغافلة قائدها وإلقاء مسحوق الشطة على وجهة ودفعه خارج المركبة والإستيلاء عليها كرهاً عنه وضبط بحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وأرشد عن أخرى.