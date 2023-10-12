سكالوني يكشف موقف ميسي من مباراة الأرجنتين وباراجواي

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين موقف النجم ليونيل ميسي من المشاركة مع بطل العالم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره باراجواي في تمام الساعة الثانية فجر غد الجمعة، بتوقيت القاهرة على ملعب مونتمينتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتحدث سكالوني في مؤتمره الصحفي للمباراة: "هناك جلسة تدريبية أخيرة، سأتحدث مع ميسي لأقرر ما إذا كان سيلعب أم لا".

وأضاف: "يجب أن أتأكد من قدرته على المشاركة، لأن هناك مباراة أخرى قوية أمام بيرو وليس من السهل المخاطرة به، من المهم أن يشعر بالراحة وهناك بدلاء قادرون على تعويضه".

وعن حالة آنخل دي ماريا وآنخل كوريا، قال: "نعلم مدى أهميتهما بالنسبة لمنتخب الأرجنتين، لكن لدينا بدلاء يمكنهما أيضًا تعويضهما".

وتستضيف الأرجنتين نظيرتها باراجواي، حيث تلعب المباراة ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات.

ترتيب الأرجنتين وباراجواي

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة وتملك 6 نقاط، بالتساوي مع البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف، بينما منتخب باراجواي يتواجد في المركز الثامن بترتيب المجموعة ولديه نقطة واحدة فقط في رصيده.

أبطال العالم حققوا الفوز في مواجهتين، حيث تغلبت الأرجنتين على كل من بوليفيا والإكوادور، أما منتخب باراجواي تعادل سلبيًا مع بيرو، وتعرض للهزيمة من فنزويلا بهدف دون مقابل.

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