محافظ الأقصر يلتقي المهندسين الجدد المعينين بالديوان العام

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمهندسين الجدد المعينين في المحافظة قبل استلامهم العمل، وذلك بحضور هدى حسن المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، وطالب إمبابي هجرس مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.



وأكد محافظ الأقصر، على أهمية التحلي بالأمانة والحزم، والعمل وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية، معرباً عن تفاؤله بجيل الشباب الذي لديه الحيوية والنشاط والرغبة في بناء بلده.



وأوضح المحافظ، ضرورة تأهيل المهندسين الفائزين في المسابقة للعمل في الإدارات الهندسية لكي يكون لديهم خلفية ورصيد كاف لطبيعة العمل وذلك من خلال الدورات التدريبية.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر قد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة لطلب مهندسين في كافة التخصصات وتشمل (مهندسين مدني - مهندسين عمارة - مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء - مهندسين نظم ومعلومات - مهندسين مساحة)، وذلك لتغطية العجز في السادة المهندسين.