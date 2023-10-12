الداخلية تشن حملة لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط - سوهاج بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط وتم ضبط عدد 36 قضية سلاح نارى بإجمالى عدد 42 قطعة سلاح عبارة عن 16 بندقية آلية و 11بندقية خرطوش و15 فرد محلى و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 36 متهم لــ 27 منهم

معلومات جنائية.

وتم ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة

المتنوعة بحوزة 9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد 253 حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين -

الشابو" .

و ضبط عدد (2) قضية سلاح نارى بإجمالى (2 بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة

الأعيرة) بحوزة (5 متهمين) و تنفيذ عدد (824) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن سوهاج ضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (5 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 26 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (28 متهم لــ 3 منهم معلومات جنائية")

وفي مديرية أمن دمياط ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة و ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو

جرام - كمية من مخدر الهيروين وكذا ضبط بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة

الأعيرة بحوزة 6 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية"و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من من ضبط عامل،مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ عدد و46 حكم قضائى جزئى، مستأنف فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 31 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وكفالات مالية يأتي هذا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم.