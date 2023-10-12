مشتريات الأجانب والعرب تعزز مكاسب البورصة وتربح 23.2 مليار جنيه بختام التعاملات
نجحت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع في تعزيز ارتفاعاتها، مدعومة بمشتريات الأجانب والعرب.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 26.3 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.352.2 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوي20002نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى3706 نقطة.
صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة.
اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 235 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.1مليار جنيه .