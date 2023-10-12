الداخلية تضبط المحكوم عليهم الهاربين وتضبط سيدة تسرق المنازل بالطرق على الباب

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من من ضبط عامل،مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ عدد و46 حكم قضائى جزئى، مستأنف فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 31 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وكفالات مالية يأتي هذا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم.



و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو)لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى ، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى ، وضبط بحوزتها (عدد 5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى).

و ضبط عاطل لقيامه بإستقلال مركبة "توك توك" ومغافلة قائدها وإلقاء مسحوق الشطة على وجهة ودفعه خارج المركبة والإستيلاء عليها كرهاً عنه وضبط بحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وأرشد عن أخرى.

و ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام سلاح أبيض ضُبط بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية مستولى عليها بمكان إخفائها.

كما تم ضبط عاطلَين وحارس أمن بمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة حال سيرهم بمركبة "تروسيكل" وبحوزتهم عدد 20 قطعة حديدية مُخردة- 2 أسطوانة لحام- أسطوانة غاز مُتصلة بجهاز لتقطيع الحديد وإعترفوا بسرقة القطع الحديدية بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم من داخل المدرسة حراسة الثالث.

و ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية- مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"من داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ومبالغ مالية من متحصلات الواقعة.

و ضبط إحدى السيدات لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوبى "الطرق على الباب، المفتاح المصطنع" وإرتكابها واقعتى سرقة وبيع متحصلات ذلك النشاط الإجرامى لعميلان سيىء النية "تم ضبطهما" وتم ضبط المسروقات جهاز "لاب توب"- 2 فيزا كارد- - 2 كاميرا- 9 مفاتيح وشفره مصعد- 10 مفاتيح شقه مختلفين.

