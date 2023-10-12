حملات مكثفة لرفع التعديات والإشغالات بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، حملاتها لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام.

بأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ للتيسير على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية حررت 65 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات نفذتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية بشارع المصرف القبلي.

وتنوعت المخالفات بين ، ( إشغال طريق – إزالة ادارية – بائع متجول) ، وإيقاف صبة خرسانية بشارع 8 خلف مصنع السدوري بحي جنوب المدينة ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية ، والحفاظ علي حرم الطريق العام.

وفي مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أشار عماد حسن رئيس المركز ، إلى أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات ، (بطريق الدليل) ، بالتعاون مع شرطة المرافق، وأسفرت عن تحرير 71 محضرا تنوعت بين، ( 6 محاضر إشغال - 65 إزالة إدارية) ، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، على استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات ، لضبط حركة الشارع على كباري المشاة والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة ، لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 25 محضر إشغال بشارع عامر ، وميدان الأحمدي، وتم تحرير المحاضر اللازمة .