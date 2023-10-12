رئيس جامعة الأزهر يشارك في استقبال الطلاب المستجدين بكلية التربية الرياضية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بطلاب كلية التربية الرياضية، مؤكدًا أنهم خير سفراء للأزهر الشريف ورفع راية الجامعة في جميع المحافل الرياضية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

واعلن رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها أسرة (طلاب من أجل مصر) بالكلية برئاسة الدكتور سعد عبد الجليل، عميد الكلية، والدكتور أشرف جمعة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور صفوت حشيش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ لاستقبال الطلاب المستجدين كل الدعم لقطاع التربية الرياضية بالجامعة؛ لما يقوم به من جهد مشرف في مختلف الأنشطة الطلابية.

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى أسرة كلية التربية الرياضية؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد الذي يتواكب مع احتفالات مصر بذكري المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا نافعين للوطن في جميع الميادين.

اختيار النماذج الطلابية المتميزة

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة الأزهر على اختيار النماذج الطلابية المتميزة؛ مصداقًا لقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون طلاب التربية الرياضية مسهمين في جميع الأنشطة الرياضية، وأن تستضيف وتنظِّم الكلية عديدًا من الفعاليات الرياضية المختلفة، وفي مقدمتها: أسبوع شباب الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور سعد عبد الجليل، عميد الكلية، الشكر لفضيلة رئيس الجامعة؛ للدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة للكلية، مشيرًا إلى أن فضيلة رئيس الجامعة صدق على إنشاء حمام سباحة للكلية، وجار الموافقة على إنشاء صالات رياضية ومبان خدمية للكلية.

ووعد عميدُ الكلية رئيسَ الجامعة أن تكون كلية التربية الرياضية في الصدارة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأن يكون لأبنائها دورٌ كبيرٌ في مختلف الأنشطة الطلابية مع الجامعات المصرية والأندية الرياضية.

وفي ختام اللقاء الذي قدمه الدكتور أحمد سامي، منسق الأنشطة الطلابية وطلاب من أجل مصر، حرصت أسرة الكلية على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.