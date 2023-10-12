محافظ سوهاج يلتقي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر السابق، والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين محافظة سوهاج والمنظمة، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور فتحي حسانين عميد كلية اللغة العربية بجرجا، والشيخ عبدالرحمن اللاوي أمين عام المنظمة بسوهاج.

وتناول اللقاء مناقشة جهود المنظمة في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ ورش العمل والندوات، والقوافل التثقيفية، والعمل على نشر صحيح الدين واستهداف كافة فئات المجتمع والأعمار السنية المختلفة بداية من الأطفال وحتى الشيوخ، وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ سوهاج، توفير كافة أوجه الدعم لأنشطة الأزهر الشريف، وأنشطة المنظمة داخل المحافظة، مشيرا الى دور الأزهر الشريف الهام فى التنوير والتعليم ونشر تعاليم الإسلام السمحة، بالإضافة الى الدور المجتمعى الفاعل.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور محمد المحرصاوي بإهداء درع المنظمة للسيد المحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم برامج وأنشطة المنظمة بسوهاج.