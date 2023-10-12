حبس صيدلي بحوزته 3000 عبوة من عقار طبى مخدر

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه وبحوزته 2990 قرص مخدر 179 أمبول مخدر.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث الجنائية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة ونتجت الجهود عن النتائج ضبط صيدلى بدائرة قسم شرطة الجيزة بالجيزة ، وبحوزته ( 2990 قرص مخدر – 179 أمبول مخدر ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والقبض على المتهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة، حبس عاطل متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بهدف استجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً منطقة السيدة عائشة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المجني عليهم بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول، ووجهت النيابة له تهمة الإتجار بالبشر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم فى دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة.

وو بالفحص وتقنين الإجراءات القت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهم، وضبط بحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي") وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال الأطفال المجني عليهم،و أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

كما تواصل الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وذلك استمرارًا ومكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

