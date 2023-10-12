حقيقة رحيل عبدالرزاق حمدالله عن الاتحاد السعودي

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن طلب النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الرحيل عن صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل بسبب عدم شعوره بالارتياح داخل النادي.

وذكرت صحيفة سبورت السعودية في تقرير لها اليوم أن الأنباء التي ترددت حول رغبة حمدالله في الرحيل عن الاتحاد لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.

وشددت الصحيفة أن اللاعب سعيد بتواجده ضمن كتيبة النمور، ومتمسك بالاستمرار خاصة بعد تألقه في الفترة الأخيرة وتقديم مستوى جيد ببطولة الدوري، وتوفير الإدارة لجميع مطالب اللاعبين.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة الودية والقناة الناقلة

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن خوض مباراة ودية ضد فريق الوحدة في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادًا لاستئناف منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الاتحاد تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو لخوض مواجهة الوحدة يوم الأحد المقبل على ملعب نادي الاتحاد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تذاع المواجهة عبر قناة الاتحاد الخاصة بموقع اليوتيوب، كما سيقوم الحساب الرسمي للاتحاد على تويتر بمتابعة المباراة ونشر اللقطات.