الأوقاف: توزيع 7000 زي أزهري جديد للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن بدء توزيع الدفعة التاسعة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (7000) إمام.

وأوضحت الأوقاف، أن ذلك في عدد من المحافظات كالتالي: (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر ).

وزارة الأوقاف

وقالت الأوقاف، إن على السادة الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الأحد 15 / 10 / 2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

وننشر الأسماء عن طريق الرابط التالي

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/10/إعلان-الزي-15-10-2023.pdf

الأوقاف تصدر كتاب "قصص الحيوان في القرآن الكريم" باللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب جديد بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء وهو كتاب: ( قصص الحيوان في القرآن الكريم) باللغة الإنجليزية

للكاتبة نجلاء علام ، والذي يعد أحدث إصدارات (رؤية للنشء) وواحدا من أهمها، وقدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:

أن القرآن الكريم هو أصدق الحديث وأبلغه، وقصصه أحسن القصص وأعذبه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" (يوسف : 3).

وكل ما جاء في القرآن الكريم من قصص أو ذكر للحيوان أو غيره جاء لحكمة وعظة، نستلهم من ذكره دروسًا وعبرًا ، وهو ما حاولت الكاتبة إبرازه في هذا الكتاب، مع تقديمها لقصة كل حيوان ببعض المعلومات الهامة عنه.

وحرصًا منا على تحري أقصى درجات الدقة فيما نقدمه لأبنائنا من معلومات علمية أو دينية أسندنا المراجعة العلمية لما ذكر من خصائص الحيوان والطير إلى الدكتور أحمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، كما أسندنا المراجعة الشرعية لفريق من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإدارة العامة لبحوث الدعوة، فجزى الله الجميع خير الجزاء عما قدموا في هذا الكتاب، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع بهم جميعًا.