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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الباتروس للفنادق تنظم زيارة تعريفية لـ٤٠ شركة سياحة من أوزبكستان بمنتجع رويال مودرنا بشرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 صرح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق والمنتجعات السياحية، بأن منتجع الباتروس رويال مودرنا بشرم الشيخ يستضيف زيارة لأكبر ٤٠ شركة سياحة من أوزبكستان بالتعاون مع شركة Prestige Travel.  

وأكد أبوعلي الاهتمام باستضافة أكبر ممثلي الشركات السياحية من كل أسواق السياحة العالمية، إذ إن أوزبكستان من أهم الأسواق الناشئة المصدرة للسياحة لشرم، مضيفًا أن هذه الجولة التعريفية تجعل الشركات السياحية تتعرف عن قرب على المنتج السياحي المصري وتزيد من العلاقات الودية المميزة بين الشركات السياحية ومنتجعات جنوب سيناء مما يعود بالإيجاب على السياحة المصرية في السنوات القادمة.

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