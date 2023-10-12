انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين بمسجد الإمام الحسين

لاستكمال قراءة وشرح كتاب “الموطأ”..

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الثاني والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

استكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ"

أوضحت الأوقاف، أن العلماء هم، الدكتور صبحي عبدالفتاح ربيع- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور أسامة إبراهيم السيد- أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد حافظ دسوقي -أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

وذلك يوم الأحد القادم ١٥/ ١٠ / ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

أوضحت الأوقاف، أنه سيتم بث مباشر للمجلس الأحد القادم عقب صلاة العصر

والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.