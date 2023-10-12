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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

لاستكمال قراءة وشرح كتاب “الموطأ”..

انعقاد مجلس الحديث الثاني والعشرين بمسجد الإمام الحسين

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الثاني والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

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الأوقاف تصدر كتاب "قصص الحيوان في القرآن الكريم" باللغة الإنجليزية 

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الجمعة: الأوقاف تطلق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر والافتاء

استكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" 

أوضحت الأوقاف، أن العلماء هم، الدكتور صبحي عبدالفتاح ربيع- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور أسامة إبراهيم  السيد- أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد حافظ دسوقي -أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

وذلك يوم الأحد القادم ١٥/ ١٠ / ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

أوضحت الأوقاف، أنه سيتم بث مباشر للمجلس الأحد القادم عقب صلاة العصر
والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

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