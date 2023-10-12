رميًا بالرصاص على يد مجهولين.. وفاة عمدة قرية بالدقهلية

توفي عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز ومدينة منية النصر فى محافظة الدقهلية مصرعه اليوم نتيجة إصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخارية وفروا هاربين.



البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية، وتم نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية، بإطلاق النار على سميح مسعد عيد يوسف 44 عامًا، عمدة قرية الخضيري، وفروا هاربين.



وتم نقل المصاب إلى مستشفى ميت سلسيل وقبل وصوله المستشفى توفى، والتحفظ على جثمانه داخل ثلاجة حفظ الموتي بمشرحه مستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، فيما تكثف قوات الأمن بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة منية النصر من جهودها لضبط الجناة.

وفي واقعة أخرى أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل متهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بهدف استجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً منطقة السيدة عائشة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبسؤال المجنى عليهم أمام جهات التحقيق أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول، ووجهت النيابة له تهمة الاتجار بالبشر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم فى دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة.

وبالفحص وتقنين الإجراءات ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهم، وضبط بحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي") وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث.

وتحرر محضر بالواقعة وتم القبض على المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.