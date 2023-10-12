مياه أسيوط تجهز خطة طوارئ كاملة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة السيول

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اجتماعًا برئاسة المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والمهندس بهاء أبو النجا رئيس قطاع الدعم الفنى ونائب الرئيس للشئون الفنية وبحضور استشارى الشركة ورؤساء القطاعات الجغرافية ومديري عموم المناطق لتجهيز خطة طوارئ كاملة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أي طارئ امتثالًا لنهج الخطة التنفيذية المعمول بها من القيادات السياسية وما تشير إليه توجيهات الشركة القابضة للمياه.

جاء الاجتماع لتجهيز خطة طوارئ كاملة مدعمة بمهام الموارد البشرية والموارد المادية والبدائل المتوفرة سواء كانت بدائل الطاقة وبدائل مصادر المياه.

وصرح الشرقاوى أثناء الاجتماع على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن المعدات المزودة بها المحطات (مياه وصرف)، وخطة الإصلاح للصيانة المطلوبة، وإمكانية وجود نظام الاسكادا لعرض البيانات الفورية، عمل محاكاة وتقارير مصورة لإدارة الأزمات، مع ضرورة وجود مستوى عالٍ من الأمن بالمواقع المختلفة.

على أن يتم عقد اجتماع مماثل في الآونة القريبة المقبلة للمناقشة فيما تم تنفيذة من أعمال.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع